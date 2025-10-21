Ученые выяснили, как тяжелое детство влияет на развитие депрессии

У страдающих депрессией вследствие детских психологических травм повышен белок SGK1
Ученые выяснили, какой механизм отвечает за психологические проблемы взрослых людей, переживших трудное детство. Оказалось, ключевую роль в этом процессе может играть белок SGK1.
Ученые обнаружили, что у людей, переживших в детстве психологическую травму, во взрослой жизни превышен показатель белка SGK1. Исследование в этой области провела международная группа нейробиологов под руководством Кристофа Анакера из Колумбийского университета.
Проанализировав данные анализов, полученных из мозга 50 мужчин, ученые установили, что уровень генетического материала, кодирующего SGK1, в среднем на 33 % выше у тех, кто совершил суицид.
При этом максимальные значения были зафиксированы у тех, кто в детстве подвергался физическому или сексуальному насилию.
Также ученые проанализировали данные более 8,5 тыс. детей в возрасте 9–10 лет. Оказалось, у детей с повышенным белком SGK1 чаще встречается депрессивное состояние.
Снизив показатель белка у мышей, ученые доказали, что при нормальном показателе у грызунов снизилась тревожность.
Теперь ученые разрабатывают препарат, который снизит показатель белка SGK1 для дальнейшего его использования при терапии депрессии, связанной с детскими травмами.
Ранее сообщалось о разработке ИИ для диагностики опухолей мозга. Также ученые открыли новый вид ядовитой лягушки с уникальным криком.