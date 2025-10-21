Ученые выяснили, как тяжелое детство влияет на развитие депрессии

Ученые выяснили, какой механизм отвечает за психологические проблемы взрослых людей, переживших трудное детство. Оказалось, ключевую роль в этом процессе может играть белок SGK1.

Ученые обнаружили, что у людей, переживших в детстве психологическую травму, во взрослой жизни превышен показатель белка SGK1. Исследование в этой области провела международная группа нейробиологов под руководством Кристофа Анакера из Колумбийского университета.

Проанализировав данные анализов, полученных из мозга 50 мужчин, ученые установили, что уровень генетического материала, кодирующего SGK1, в среднем на 33 % выше у тех, кто совершил суицид.

При этом максимальные значения были зафиксированы у тех, кто в детстве подвергался физическому или сексуальному насилию.

Также ученые проанализировали данные более 8,5 тыс. детей в возрасте 9–10 лет. Оказалось, у детей с повышенным белком SGK1 чаще встречается депрессивное состояние.

Снизив показатель белка у мышей, ученые доказали, что при нормальном показателе у грызунов снизилась тревожность.

Теперь ученые разрабатывают препарат, который снизит показатель белка SGK1 для дальнейшего его использования при терапии депрессии, связанной с детскими травмами.

