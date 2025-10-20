Определен лучший метод лечения артроза колена без операций

Ученые из Китая проанализировали более 200 исследований и выяснили, какие упражнения лучше всего помогают при остеоартрите коленного сустава. Это одно из самых распространенных заболеваний суставов, особенно среди людей старше 45 лет - примерно у трети из них на рентгене видны признаки артроза, а у половины есть боль и проблемы с движением.

© globallookpress

В обзор вошли данные более чем 15 тысяч пациентов. Исследователи сравнили разные виды физических нагрузок: силовые тренировки, растяжку, йогу, пилатес, упражнения в воде, ходьбу, езду на велосипеде и другие. Результат оказался однозначным.

Все типы упражнений признали безопасными, но наилучший эффект дают именно аэробные нагрузки - ходьба, велотренировки, легкий бег, плавание. Они лучше других уменьшают боль, улучшают подвижность сустава и дают устойчивый результат в долгосрочной перспективе.

Почему так? Аэробные нагрузки улучшают кровообращение, снижают воспаление и помогают поддерживать вес - один из ключевых факторов риска при артрозе. Другие виды упражнений тоже полезны, но, как показал анализ, в рейтингах эффективности аэробные тренировки стабильно занимают первое место.

При этом ученые подчеркивают: нужно учитывать состояние пациента и всегда следовать рекомендациям врача - универсального рецепта нет.