Определен препарат, снижающий риск смерти при агрессивном раке простаты

Мужчины, у которых рак простаты вернулся после операции или лучевой терапии, получили новый шанс: клинические испытания показали, что добавление препарата энзалутамид к стандартной гормональной терапии снижает риск смерти на 40%. Работа опубликована в журнале New England Journal of Medicine (NEJM).

«После первичного лечения у части пациентов болезнь возвращается в агрессивной форме и быстро распространяется, — пояснил руководитель исследования Стивен Фридленд, профессор урологии и директор Центра интегрированных исследований рака и образа жизни в Cedars-Sinai Cancer. — Гормональная терапия, которую мы применяли 30 лет, не улучшала выживаемость. Поэтому эти результаты — настоящий прорыв».

В исследовании участвовали более тысячи пациентов из 17 стран, у всех диагностировали рецидивирующий рак простаты высокого риска — форму заболевания, при которой после лечения резко повышается уровень ПСА (простат-специфического антигена), указывающий на вероятность возвращения и распространения опухоли, часто на кости или позвоночник.

Участников разделили на три группы: одна получала стандартную гормональную терапию, вторая — только энзалутамид, третья — их комбинацию. Через восемь лет наблюдения у пациентов, получавших комбинированное лечение, риск смерти оказался на 40,3% ниже, чем у остальных.

«Эти данные демонстрируют, что мы наконец нашли терапию, способную продлить жизнь пациентам с агрессивной формой болезни», — отметил Хен Ким, заведующий кафедрой урологии Cedars-Sinai.

Энзалутамид уже одобрен и включен в рекомендации Национальной сети по комплексному лечению рака. Новые результаты, по словам авторов, укрепят его статус и сделают комбинацию стандартом лечения при рецидивирующем биохимически активном раке простаты.