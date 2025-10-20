Ученые выяснили, что возрастные отцы могут передать детям

С возрастом в сперматозоидах мужчин происходят опасные мутации на клеточном уровне. Ученые установили, что они могут передаться ребенку или повлиять на развитие эмбриона.

Ученые выяснили, что чем старше мужчина, тем выше риск, что он передаст ребенку опасные мутации.

Об этом заявили исследователи из Института Сэнгера и Королевского колледжа Лондона.

Как говорится в материале, опубликованном в Science Alert, ученые провели исследование, изучив 81 образец спермы у 57 мужчин в возрасте от 24 до 75 лет.

В результате выяснилось, что в образцах мужчин в возрасте 30 лет опасные мутации содержатся в 2% сперматозоидов.

У мужчин после 43 лет показатель вырос до 3–5%. Образцы мужчин старше 70 лет показали, что опасные мутации наблюдаются в каждой 20 клетке.

Ученые предупредили, что эти мутации могут передаться детям и сказаться на их здоровье, например, вызвать развитие онкологических заболеваний.

Также они могут сказаться на способности мужчины зачать здорового ребенка, влияя на развитие эмбриона.

