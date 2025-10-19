Как и почему безалкогольная газировка может испортить настроение

Новое исследование показало, что даже один или два газированных напитка в день могут нарушить здоровье кишечника настолько, что это повлияет на ваше настроение.

Ученые из Германии обследовали более 900 взрослых, около половины с клинической депрессией и половину без нее, и обнаружили, что у тех, кто пил больше безалкогольных газированных напитков, в среднем на 8 процентов чаще диагностировали глубокую депрессию и они имели более серьезные симптомы расстройства. Результаты исследования были опубликованы в издании JAMA Psychiatry.

Связь была особенно выражена у женщин, которые регулярно употребляли безалкогольные напитки. Риск развития депрессии у них вырос примерно на 16 процентов. Участники исследования самостоятельно сообщали о своих симптомах психического здоровья и употреблении газировки, а ученые анализировали образцы стула, чтобы оценить их кишечные бактерии. Эта связь, по-видимому, частично объясняется более высоким уровнем кишечной бактерии под названием Eggerthella, которая ранее была связана с воспалением и была обнаружена в большем изобилии в кишечнике людей с депрессией.

"Газировка может нарушить здоровье кишечника, питая вредные бактерии и уменьшая разнообразие полезных микробов, которые необходимы для пищеварения и иммунного баланса", - сказала Триста Бест, диетолог из США, комментируя результаты исследования.

Когда слишком много сахара из безалкогольных напитков попадает в кишечник, он питает бактерии, такие как Eggerthella, которые могут размножаться и выводить кишечную экосистему из равновесия. Этот дисбаланс способствует воспалению, которое не просто остается в желудке, а может распространяться по всему телу и даже влиять на мозг, ухудшая настроение и психическое здоровье, сообщает News Medical. Он также может влиять на выработку серотонина, нейромедиатора, который помогает регулировать настроение. У мышей было обнаружено, что Eggerthella снижает уровень ключевых соединений, поддерживающих здоровье кишечника и мозга, включая триптофан, который организм использует для производства серотонина.