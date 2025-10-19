Ученые совершили прорыв с стоматологии

Представьте, что вы приходите к стоматологу с проблемным зубом, а через несколько часов покидаете кабинет с новой, идеально подходящей ипостоянной коронкой. Благодаря прорывной технологии, разработанной исследователями изТехасского университета в Далласе, это скоро станет реальностью для многих пациентов.

Инновация позволяет печатать зубные протезы издиоксида циркония— материала, считающегося «золотым стандартом» для постоянных реставраций, прямо в стоматологическом кресле. Это открытие кардинально меняет подход к установке коронок, мостов и виниров, делая процесс невероятно быстрым, максимально персонализированным и комфортным.

В чем заключается прорыв?

До сих пор существовало два основных метода. Можно было изготовить коронку методом фрезерования из диоксида циркония, но это ограничивало сложность дизайна и могло приводить к микротрещинам. Другой вариант — 3D-печать за один день — предполагал использование менее прочных керамических смол. Новая технология объединила лучшее: прочность диоксида циркония и скорость 3D-печати.

Главным препятствием на этом пути был многочасовой процессдебондинга— удаления связующей смолы после печати. Традиционно он занимал от 20 до 100 часов, так как при быстром нагреве выделяющийся газ разрушал хрупкую структуру коронки.

Команде под руководством доктора Маджида Минари удалось решить эту проблему. Они применилипористый графитовый войлоки усовершенствовали систему теплопередачи и отвода газа. В результате время дебондинга сократилось до рекордных30 минут.

«Благодаря нашей технологии, если врач захочет предложить пациенту коронку из диоксида циркония, напечатанную на 3D-принтере, он сможет изготовить её всего за несколько часов», — отмечает Минари.

Преимущества для пациентов и врачей

Этот метод открывает новую эру в стоматологии. Пациентам больше не придется ходить с временными коронками и ждать постоянную реставрацию неделями. Весь процесс укладывается в один визит к врачу.

Для стоматологов это означает возможность предлагать услугу высочайшего качества. Напечатанные коронки не только прочнее полимерных аналогов, но и позволяют создавать более сложные и точные конструкции, чем при фрезеровании, что обеспечивает лучшую посадку и долговечность.

Кроме того, технология способна сократить количество отходов производства и в перспективе снизить стоимость лечения.

Путь в клиники

Проект уже получил серьезную поддержку, включая грант в размере 550 000 долларов отНационального научного фонда СШАв рамках программы Partnerships for Innovation. Это финансирование направлено на коммерциализацию разработки и её внедрение в стоматологические клиники.

Как подчеркивает доктор Минари, такой подход обеспечиваетиндивидуализацию, ускоряет лечение и позволяет получитьпостоянную реставрацию за один визит. Это не просто улучшение существующих методов, а настоящая революция, которая изменит стандарты стоматологического care по всему миру.