Найдены овощи, нейтрализующие вред сахара для печени

Некоторые овощи могут снизить негативное воздействие сахара на организм. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета в Ирвайне, сообщает New York Post.

Исследовательская группа под руководством доктора Чолсуна Чжана обнаружила, что лук, чеснок и артишоки содержат особый вид клетчатки — инулин, который способен менять состав кишечной микрофлоры. Бактерии начинают сжигать часть фруктозы в организме до того, как она достигнет печени, пояснили учёные.

Этот механизм позволяет снизить нагрузку на печень и уменьшить риск развития неалкогольной жировой болезни органа и инсулинорезистентности.

Дополнительное преимущество инулина, по словам учёных, заключается в его способности помогать преобразованию оставшегося сахара в крови в полезные вещества — серин и глутатион. Эти соединения способствуют снижению воспаления в печени.