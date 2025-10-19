Владельцы каких животных реже умирают от инфаркта

Совместная жизнь с кошками не только улучшает психическое состояние, но и укрепляет сердце. К таким выводам пришли ученые, проанализировавшие данные более 4 тысяч человек на протяжении 20 лет.

Согласно исследованию, владельцы кошек имеют на 33% меньший риск смерти от инфаркта, чем те, кто никогда не держал питомцев.

После учета факторов вроде возраста, пола, давления, курения и диабета специалисты отметили значительное снижение не только числа инфарктов, но и других сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, пишет "Коммерсант".

Кардиолог Мариано Наполи пояснил, что взаимодействие с кошками снижает уровень стресса, помогает стабилизировать давление и сердечный ритм. Эти параметры напрямую связаны с профилактикой сердечных патологий.

