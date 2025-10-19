Ученые узнали, что поможет укрепить иммунную систему

Физическая активность способна буквально «натренировать» иммунитет — к такому выводу пришли ученые из Университета штата Сан-Паулу (Бразилия). Исследование опубликованное в Scientific Reports, показало, что у пожилых людей, регулярно занимающихся тренировками на выносливость, иммунные NK-клетки эффективнее реагируют на угрозы и лучше контролируют воспаление.

NK-клетки — это особый тип лимфоцитов, отвечающих за уничтожение инфицированных, поврежденных и раковых клеток. Их считают «первой линией обороны» врожденного иммунитета. В исследовании участвовали девять человек со средним возрасте 64 лет: одни особенно не занимались спортом, а другие регулярно тренировались более 20 лет.

«Мы знали, что малоподвижный образ жизни ускоряет старение иммунных клеток. Теперь мы увидели противоположное: системная физическая активность сохраняет их функциональность. У таких людей NK-клетки лучше используют энергию и устойчивее к воспалительному стрессу», — говорит Люсиеле Минуцци, автор работы.

Ученые отметили, что у тренированных участников уровень воспалительных маркеров был ниже, а противовоспалительных — выше. Это указывает на более сбалансированный иммунный ответ и лучшую регуляцию воспаления.

Физкультура буквально «тренирует» иммунитет

Чтобы проверить устойчивость клеток, исследователи подвергли их воздействию пропранолола и рапамицина — веществ, блокирующих ключевые сигнальные пути. Даже в этих условиях NK-клетки у тренированных пожилых людей сохраняли активность, в то время как у нетренированных наблюдалось истощение.

«Это говорит о защитных иммунометаболических адаптациях: клетки становятся более зрелыми и “экономными” в расходе энергии», — отмечает Минуцци.

В дополнительной серии экспериментов сравнивались реакции молодых спортсменов (средний возраст 22 года) и спортсменов-профессионалов старше 50. После физической нагрузки у представителей обеих групп повышался уровень провоспалительного цитокина IL-6, но у молодых — значительно сильнее. У пожилых атлетов воспалительная реакция была мягче и точнее отрегулирована, что, по мнению авторов, отражает долгосрочную адаптацию иммунной системы.