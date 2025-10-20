Ученые заявили о пользе глубоких вдохов

Ученые рассказали, какие процессы происходят в легких во время глубокого вдоха и объяснили, почему полезно так дышать. Оказалось, это помогает восстанавливать естественную многослойность легочной жидкости.

© runews24.ru

Ученые рассказали о пользе глубоких вдохов. Исследование в этой области провели специалисты Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Как уточнили исследователи, при глубоком вдохе восстанавливается естественная многослойность легочной жидкости, поэтому работа легких улучшается.

Это напрямую зависит на состояние взрослого человека, говорится в материале Science Advances.

Ученые объяснили, легочная жидкость формирует многослойную пленку. Верхний слой отличается жесткостью, а нижний более мягкий.

При поверхностном дыхании происходит нарушение структуры. Восстановить ее можно, начав глубоко дышать.

Особенно полезно делать глубокие вдохи пожилым людям, поскольку с возрастом податливость легких снижается. Регулярные упражнения помогут улучшить работу легких, благодаря чему альвеолы будут лучше раскрываться, снижая вероятность спадения.

Это уменьшает усилия, необходимые для дыхания.

Ранее ученые рассказали, как по силе хвата выявить риск развития болезней сердца. Особенно, когда речь идет о людях с лишним весом.