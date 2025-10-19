Разработаны оздоравливающие организм чипсы

Ученые Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) разработали и запатентовали картофельные чипсы с добавлением гуминовых кислот. Комплекс кислот, используемый при изготовлении чипсов, является мощной комбинацией для оздоровления организма, говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.

© Freepik

«Гуминовые кислоты для человека полезны еще и потому, что оказывают мощное лечебное воздействие, подавляют активность вирусов. Таким образом, использование гумусовых кислот повышает органолептические показатели картофельных чипсов», — говорится в патентной документации.

Авторы патента отмечают, что гуминовая и фульвовая кислоты, которые используется для приготовления чипсов, содержат полный спектр минералов, аминокислот и микроэлементов, всего около 70 полезных компонентов, а также обладают высокой биодоступностью.

«Задача - расширение ассортиментной линейки чипсов из картофеля, повышение их органолептических показателей и пищевой ценности. Техническая задача решается тем, что нарезанные чипсы в сыром виде обрабатывают раствором гумусовых кислот», — говорится в патенте.

Способ приготовления чипсов включает мойку, очистку и резку клубней на ломтики, выдерживание ломтиков в гумусовых кислотах, подсушку, добавление вкусоароматических добавок и обжаривание в масле. Время выдержки в жидкой среде - от одной до 30 минут.

«Чем больше экспозиция, тем более темный цвет будут иметь чипсы», — пишут разработчики.

Гуминовые кислоты - это набор кислот, состоящих из сложных смесей природных органических соединений, образующихся при разложении отмерших растений. В сухом виде эти соединения представляют собой темно-бурый порошок. Их свойства меняются в зависимости от строения молекулы.