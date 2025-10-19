Назван более эффективный аналог омега-3 для защиты от воспалений

Авторы исследования подчеркнул, что такой подход открывает новые возможности профилактики хронических воспалительных заболеваний. Они планируют показать, насколько эффективно это сочетание.

Ученые из Университета Ноттингема выяснили, что сочетание ферментированного кефира и пищевых волокон снижает воспаление в организме эффективнее, чем добавки с омега-3 или пребиотики по отдельности.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine.

Они показали, что «синбиотик» — комбинация живых микроорганизмов и питательной клетчатки — оказывает самое выраженное противовоспалительное действие.

В течение шести недель добровольцы принимали омега-3, клетчатку или смесь кефира с пребиотиками. Однако только последняя группа показала заметное снижение воспалительных белков в крови и улучшение общего состояния.

Эксперты пояснили, что клетчатка питает полезные микроорганизмы, усиливая их способность вырабатывать метаболиты -бутират, регулирующий работу иммунитета.

Авторы исследования подчеркнул, что такой подход открывает новые возможности профилактики хронических воспалительных заболеваний — от сердечно-сосудистых до метаболических. Они планируют показать, насколько эффективно сочетание кефира и клетчатки помогает пациентам с имеющимися нарушениями.

