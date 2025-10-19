Назван более эффективный аналог омега-3 для защиты от воспалений
Ученые из Университета Ноттингема выяснили, что сочетание ферментированного кефира и пищевых волокон снижает воспаление в организме эффективнее, чем добавки с омега-3 или пребиотики по отдельности.
Результаты исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine.
Они показали, что «синбиотик» — комбинация живых микроорганизмов и питательной клетчатки — оказывает самое выраженное противовоспалительное действие.
В течение шести недель добровольцы принимали омега-3, клетчатку или смесь кефира с пребиотиками. Однако только последняя группа показала заметное снижение воспалительных белков в крови и улучшение общего состояния.
Эксперты пояснили, что клетчатка питает полезные микроорганизмы, усиливая их способность вырабатывать метаболиты -бутират, регулирующий работу иммунитета.
Авторы исследования подчеркнул, что такой подход открывает новые возможности профилактики хронических воспалительных заболеваний — от сердечно-сосудистых до метаболических. Они планируют показать, насколько эффективно сочетание кефира и клетчатки помогает пациентам с имеющимися нарушениями.
