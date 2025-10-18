Ученые связали психические болезни с развитым интеллектом

Научная работа, проведённая во главе с Иланом Либедински из Центра нейрогеномики и когнитивных исследований в Амстердаме, показала: в организме человека некоторые гены, отвечающие за интеллект, перекрываются генами, связанными с психическим здоровьем. Другими словами, прогресс в интеллекте людей мог быть достигнут ценой уязвимости мозга к психическим расстройствам.

© Ferra.ru

С тех пор, как homo sapiens отделились от шимпанзе и бонобо, прошло более 5 миллионов лет. С того момента размер мозга человека увеличился в три раза. Быстрее всего этот процесс шёл последние 2 миллиона лет. Благодаря анализу ДНК учёные выяснили, какие мутации в генах связаны с размером мозга, интеллектом, психическими заболеваниями, когнитивными способностями, физическими и медицинскими особенностями.

© Avisena Specialist Hospital

Было обнаружено, что мутации, связанные с логическим мышлением, возникли примерно 500 тысяч лет назад. Это произошло спустя несколько десятков тысяч лет после изменения метаболизма и развития онкологии. После этого появились мутации, связанные с психическими болезнями, - около 475 тысяч лет назад. Примерно 300 тысяч лет назад изменения коснулись когнитивных функций, а в последние 50 тысяч лет эти мутации связаны с алкоголизмом, депрессией и языком.