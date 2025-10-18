Азиатское растение назвали ключом к излечению облысения

Ученые открыли простой способ лечения выпадения волос – невероятные фотографии, сделанные "до" и "после", показывают результаты всего за 8 недель. Это заболевание поражает половину всех мужчин и около 40% женщин к тому времени, когда им исполняется 50 лет.

Исследователи из тайваньской компании Schweitzer Biotech создали сыворотку, которая показывает многообещающие результаты уже через два месяца, пишет Daily Mail. Инновационная процедура сочетает в себе протеины, стимулирующие клетки волос, и натуральный экстракт растения Центелла азиатская.

Всего через восемь недель (56 дней) ежедневного применения у участников были более густые волосы, уменьшилось выделение кожного сала, волосы стали более густыми и значительно уменьшилось их выпадение, утверждает Daily Mail.

Особенно сильно улучшилась густота волос, увеличившись почти на 25% – почти вдвое по сравнению с группой, принимавшей плацебо. Несмотря на то, что химические препараты, такие как миноксидил и финастерид, доступны в продаже, они могут вызывать неприятные побочные эффекты, начиная от депрессии и заканчивая сексуальной дисфункцией.

Исследователи говорят, что их растительное средство может стать жизнеспособной альтернативой, позволяющей избежать этих существенных недостатков.

Хотя облысение всегда было неизбежностью для многих людей, исследования показывают, что стресс и изменение образа жизни приводят к тому, что все больше людей сталкиваются с потерей волос в более раннем возрасте. По оценкам, 50 миллионов мужчин и 30 миллионов женщин в США страдают от выпадения волос, которое с научной точки зрения известно как андрогенная алопеция. Это привело к бурному развитию индустрии лечения выпадения волос, стоимость которой в 2020 году оценивается в 7,6 миллиарда долларов, а к 2028 году, как ожидается, вырастет до 13 миллиардов долларов.

Фармацевтические компании в настоящее время изучают множество возможных методов лечения этого заболевания с различными результатами. Некоторые исследователи изучают, как можно использовать стволовые клетки для манипулирования клетками кожи головы, в то время как другие ищут химические вещества, способные разбудить "спящие" волосяные фолликулы. Однако исследователи из тайваньской биотехнологической компании попытались найти альтернативное решение. Ученые объединили кофеин (распространенный ингредиент шампуней от выпадения волос), два белка, которые, как известно, стимулируют рост клеток, и экстракты тропического растения Центеллы азиатской.

Ученые надеялись, что такое сочетание факторов поможет стимулировать здоровые фолликулы к росту волос, предотвращая их выпадение. Чтобы проверить, как это работает, исследователи набрали 60 взрослых в возрасте от 18 до 60 лет, у которых были умеренные уровни выпадения волос.

Участники были разделены на пять групп, каждой из которых давали сыворотку, содержащую различную смесь химических веществ. Одной группе давали плацебо, не содержащее активных ингредиентов, в то время как всем остальным давали смесь ингредиентов сыворотки. Пятая группа получила сыворотку, содержащую полный комплекс кофеина, витамина В5, стимулирующих протеинов и экстракт центеллы азиатской. Участникам было предложено наносить по одному миллиметру сыворотки на кожу головы каждый вечер в течение двух месяцев.

Исследователи провели измерения, чтобы отследить рост волос, в том числе длину, густоту волосяного покрова, уровень кожного сала и густоту волосяного покрова.

Во всех пяти группах за два месяца были отмечены некоторые улучшения, но в тех, кто принимал активные ингредиенты, наблюдался наибольший прогресс. Однако группа, получавшая полное лечение, получила наибольшие преимущества из всех, отмечает Daily Mail.

У участников этой группы толщина волос увеличилась на 27,9 мкм по сравнению с 13,9 мкм в группе, принимавшей плацебо. В то же время, густота волос увеличилась на 23,9% – почти вдвое по сравнению с группой, принимавшей плацебо.

Это говорит о том, что комбинация растительных экстрактов и стимулирующих химических веществ может стать эффективным средством от выпадения волос, пишет Daily Mail.

В своей статье, которая в настоящее время ожидает экспертной оценки, исследователи утверждают:

«Хотя миноксидил и финастерид для местного применения остаются наиболее широко используемыми стимуляторами роста, известно, что они вызывают повторное выпадение волос после прекращения приема и побочные эффекты, которые влияют на качество жизни. Таким образом, сочетание фактора роста с внеклеточными везикулами растительного происхождения может предложить многоцелевой подход к уходу за кожей головы».

Тот факт, что наиболее перспективным средством для ухода за кожей головы было единственное средство, содержащее центеллу азиатскую, также говорит о том, что это растение играет ключевую роль, подчеркивает Daily Mail.

Доктор Кристос Циотциос, дерматолог из Королевского колледжа Лондона, рассказал изданию New Scientist:

«Это растение используется для борьбы со старением, а также в качестве тонизирующего и противовоспалительного средства. Таким образом, считается, что это в некотором роде чудодейственное растение».

Однако исследователи также предупреждают, что их исследование является небольшим и относительно краткосрочным, делает важную оговорку Daily Mail.

Забегая вперед, исследователи говорят, что необходимы дальнейшие исследования для изучения механизмов, способствующих улучшению состояния, и для того, чтобы увидеть, что произойдет, если лечение будет применяться чаще.

Доктор Циотциос добавил: