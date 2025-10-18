Разработан анализ крови, выявляющий более 50 видов рака

Ученые разработали новый тест, который способен обнаружить свыше 50 видов онкологических заболеваний. В испытаниях разработки американской фармкомпании приняли участие 25 тысяч взрослых из США и Канады. Об этом пишет газета The Independent.

Было установлено, что новый тест эффективно подтвердил рак в 62% случаев. При этом больше половины из них находились на ранней стадии. Это существенно увеличивало вероятность успешного лечения.

Тест основан на обнаружении фрагментов опухолевой ДНК в крови и в девяти из 10 случаев также смог правильно определить локализацию злокачественной опухоли в организме. Примечательно, что три четверти выявленных случаев рака (печени, яичников, желудка, мочевого пузыря и поджелудочной железы) не входят в существующую программу скрининга. При сочетании теста с традиционными методами скрининга, такими как скрининг молочной железы, кишечника и шейки матки, число выявленных случаев рака выросло в семь раз.

Несмотря на обнадеживающие результаты, онкологи подчеркивают, что пока нет доказательств того, что новый тест действительно снижает смертность от онкозаболеваний. Вся информация о разработке будет представлена на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии в Берлине. В Британии сейчас проводится трехлетнее исследование с участием 140 тысяч пациентов Национальной службы здравоохранения. Его результаты будут известны в 2026 году. В случае положительного результата исследование расширят на миллион человек.

В начале сентября глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что новый препарат против рака, созданный российскими учеными, успешно прошел доклинические исследования. Он доказал свою безопасность и высокую эффективность.