Психологи оценили перспективы вакцины от стресса и тревоги

Психологи не поверили в эффективность вакцины от стресса и тревоги
Вакцина от стресса работает как любые депрессанты, она поможет избавиться от физиологических симптомов, но не изменит эмоциональное состояние, заявил НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
Японские ученые создали вакцину от тревоги и стресса, сообщается на сайте университета Осаки. Выяснилось, что одной дозы препарата PA-915 хватает, чтобы чувствовать себя спокойным на протяжении двух месяцев. Разработка сейчас тестируется в формате уколов и капель. Ученые утверждают, что вакцина полностью безопасна, не вызывает в отличие от антидепрессантов привыкания и побочных эффектов. Жавнеров оценил такое новшество.
«Вряд ли это вообще возможно, потому что проблема тревоги не физическая, а эмоциональная. Эмоции возникают в процессе работы нашего мозга, сознания. Все, что могут сделать, любые препараты — таблетки, вакцины — не давать тревоге проявляться на физиологическом уровне. Когда тревога возникает как эмоция, мозг направляет сигнал надпочечникам на выброс адреналина. И вот на этапе выброса адреналина практически все таблетки и препараты работают так, что не дают этот адреналин вырабатывать надпочечникам. Человек будет испытывать тревогу, у него будут навязчивые мысли, переживания, просто он перестанет ощущать их на физическом уровне: частую потливость, одышку, скачки сердцебиения. Но это сейчас делают любые антидепрессанты», — рассказал Жавнеров.
Чтобы победить тревожность и стресс, потребуется не только медикаментозное лечение, но и психологическое, которое поможет изменить не саму тревожащую ситуацию, а отношение к ней.
«Эмоции связаны с нашим сознанием, то есть с нашей оценкой ситуации. И давно уже есть готовое решение по избавлению от всех негативных эмоций — когнитивно-поведенческая психотерапия. По сути это очень простая вещь: все ваши эмоции зависят не от того, что произошло, а от того, как вы это воспринимаете. Есть способ правильно воспринимать то, что происходит в жизни, чтобы это не провоцировало негативных эмоций. Но для этого нужно освоить определенную технологию, навык. Я сам помогаю людям как раз менять восприятие к тем ситуациям, которые вызывают тревоги и негативные эмоции. Это целая пошаговая технология, которую нужно практиковать и осваивать. В итоге даже те ситуации, которые раньше вызывали тревогу, перестают это делать, потому что будут по-другому восприниматься», — добавил специалист.
Увеличение спроса на антидепрессанты происходит с начала пандемии COVID-19, а на сентябрь традиционно приходится его всплеск, заявил ранее НСН директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.