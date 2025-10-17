Психологи оценили перспективы вакцины от стресса и тревоги

Вакцина от стресса работает как любые депрессанты, она поможет избавиться от физиологических симптомов, но не изменит эмоциональное состояние, заявил НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

© РИА Новости

Японские ученые создали вакцину от тревоги и стресса, сообщается на сайте университета Осаки. Выяснилось, что одной дозы препарата PA-915 хватает, чтобы чувствовать себя спокойным на протяжении двух месяцев. Разработка сейчас тестируется в формате уколов и капель. Ученые утверждают, что вакцина полностью безопасна, не вызывает в отличие от антидепрессантов привыкания и побочных эффектов. Жавнеров оценил такое новшество.

«Вряд ли это вообще возможно, потому что проблема тревоги не физическая, а эмоциональная. Эмоции возникают в процессе работы нашего мозга, сознания. Все, что могут сделать, любые препараты — таблетки, вакцины — не давать тревоге проявляться на физиологическом уровне. Когда тревога возникает как эмоция, мозг направляет сигнал надпочечникам на выброс адреналина. И вот на этапе выброса адреналина практически все таблетки и препараты работают так, что не дают этот адреналин вырабатывать надпочечникам. Человек будет испытывать тревогу, у него будут навязчивые мысли, переживания, просто он перестанет ощущать их на физическом уровне: частую потливость, одышку, скачки сердцебиения. Но это сейчас делают любые антидепрессанты», — рассказал Жавнеров.

Чтобы победить тревожность и стресс, потребуется не только медикаментозное лечение, но и психологическое, которое поможет изменить не саму тревожащую ситуацию, а отношение к ней.

«Эмоции связаны с нашим сознанием, то есть с нашей оценкой ситуации. И давно уже есть готовое решение по избавлению от всех негативных эмоций — когнитивно-поведенческая психотерапия. По сути это очень простая вещь: все ваши эмоции зависят не от того, что произошло, а от того, как вы это воспринимаете. Есть способ правильно воспринимать то, что происходит в жизни, чтобы это не провоцировало негативных эмоций. Но для этого нужно освоить определенную технологию, навык. Я сам помогаю людям как раз менять восприятие к тем ситуациям, которые вызывают тревоги и негативные эмоции. Это целая пошаговая технология, которую нужно практиковать и осваивать. В итоге даже те ситуации, которые раньше вызывали тревогу, перестают это делать, потому что будут по-другому восприниматься», — добавил специалист.

Увеличение спроса на антидепрессанты происходит с начала пандемии COVID-19, а на сентябрь традиционно приходится его всплеск, заявил ранее НСН директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.