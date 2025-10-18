Открыта потенциальная основа для создания лекарства от лейшманиоза

Европейские и американские молекулярные биологи раскрыли структуру и функции ранее неизвестного белка TKUL, играющего важную роль в жизненных процессах в клетках простейших патогенов, вызывающих лейшманиоз. Понимание этого позволит создать препараты, подавляющие инфекцию или защищающие пациентов от ее развития, сообщила пресс-служба немецкого Института междисциплинарных наук (MPINAT).

"Аналоги белка TKUL отсутствуют в клетках людей и других многоклеточных живых существ, которые часто становятся жертвами лейшманиоза. Данная особенность этого пептида, а также его уникальная структура и функции, открывают новые перспективы по созданию "точечной" терапии блокирующей или предотвращающей развитие лейшманиоза", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа немецких, польских и американских молекулярных биологов под руководством научного сотрудника MPINAT Сони Лоренц при изучении того, как в клетках лейшманий, одноклеточных возбудителей лейшманиоза, протекает процесс так называемого убиквитинирования. Так биологи называют цепочку реакций, в рамках которых к молекулам различных белков присоединяются короткие пептидные метки, меняющие их функции или помечающие их для уничтожения.

Биологи выяснили, что в клетках лейшманий в этих процессах также участвуют молекулы ранее неизвестного белка TKUL, чьи взаимодействия с другими компонентами системы убквитинирования играют ключевую роль в проникновении этих патогенов в макрофаги и другие иммунные тельца. Блокировка этих взаимодействий приводит к значительному снижению заразности лейшманий и снижает их стойкость к воздействию иммунитета.

"Белок TKUL служит "переключателем", который активирует фермент убиквитинлигазу. Эта активация происходит уникальным образом, что позволяет нам избирательным образом блокировать работу и той, и другой пептидной цепочки при помощи коротких молекул, мешающих им взаимодействовать друг с другом", - добавил научный сотрудник MPINAT Торстен Фоккенс, чьи слова приводит пресс-служба института.

В ближайшее время ученые планируют проверить в опытах на животных, помогут ли уже существующие молекулы такого рода, блокирующие работу белков-киназ, подавить или замедлить развитие лейшманиоза. Это поможет подобрать оптимальных кандидатов на роль прототипа для лекарств от этой болезни, а также уточнить роль белка TKUL в развитии инфекции, подытожили биологи.

О лейшманиозе

Лейшманиоз представляет собой набор из нескольких тяжелых инфекционных заболеваний, которые вызываются проникновением простейших из рода Leishmania в кожные покровы и другие органы тела человека. Эти одноклеточные существа вызывают нарывы на коже и тяжелые поражения органов благодаря наличию у них способности проникать в клетки иммунной системы и распространяться при их помощи. Главными разносчиками лейшманиоза выступают москиты из рода Phlebotomus.