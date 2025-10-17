Обнаружено неочевидное влияние «Оземпика» на работу мозга

Препараты, снижающие вес и уровень сахара у пациентов с диабетом, доказали способность улучшать восстановление мозга после инсульта. Исследование, проведенное в Каролинском институте, показало, что аналоги глюкагоноподобного пептида-1 (препараты GLP-1, включая «Оземпик») способствуют более быстрому восстановлению нервных функций. Результаты работы опубликованы в журнале Diabetologia.

Ученые установили, что именно потеря массы тела под действием препаратов стала ключевым фактором восстановления мозга. Снижение веса улучшало обмен веществ в мозге, усиливало регенерацию нервных клеток и снижало последствия повреждений, вызванных инсультом. Эффект проявлялся даже без прямого воздействия лекарств на нервную ткань, что указывает на роль метаболических механизмов.

Авторы подчеркивают, что у людей с диабетом риск инсульта и осложнений после него значительно выше. Контроль массы тела с помощью терапии GLP-1 позволяет не только снизить этот риск, но и ускорить реабилитацию, повышая шансы на полное восстановление когнитивных и двигательных функций. Клинические испытания для подтверждения полученных результатов уже начались.

Ранее ученые сообщили, что препараты на основе GLP-1, включая Ozempic и Wegovy, снижают скорость всасывания алкоголя и ослабляют ощущение опьянения.