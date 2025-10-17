Открыто шестое чувство человека

В дополнение к пяти известным чувствам (зрение, слух, осязание, обоняние и вкус) появится шестое – интеро-цепция. К такому выводу пришли амеиканские ученые.

На исследования уже выделено более $14 миллионов. Под интеро-цепцией понимают нейрофизиологический процесс постоянного внутреннего мониторинга параметров организма (сердечного ритма, артериального давления, жажды, чувства голода и др.).

Ученые намерены создать карту внутренней чувствительности человека и надеются, что она поможет в решении множества проблем со здоровьем.