О каких патологиях может рассказать сила хвата

Ученые разработали тест, с помощью которого можно определить риск развития серьезных патологий, особенно, когда речь идет о человеке с лишним весом. Для этого нужно попробовать удержать вес, равный примерно трем четвертям массы своего тела.

Свой метод предложили исследователи из Центра биомедицинских исследований Пеннингтона. Изучив данные 100 тыс человек, они пришли к выводу, что люди с более сильным рукопожатием реже сталкиваются с патологиями, связанными с ожирением и преждевременной смертью.

В последующем ученые разработали тест, который может определить риск для здоровья и служить поводом для более внимательного отношения к своему организму. Особенно, когда речь идет о людях с лишним весом.

Так, ученые предлагают попытаться удержать вес, равный примерно трем четвертям массы вашего тела. Для женщины это груз весом около 54 кг, а для мужчины — 85 кг.

Если получится удерживать такой вес в течение 30-60 секунд – это хороший показатель.

Если тест провален, необходимо позаботиться о своем здоровье.