Создана универсальная для трансплантации почка

Группа исследователей из Канады и Китая обнаружила эффективный способ модификации донорской почки, позволяющий выполнять пересадку органа любому человеку, независимо от его группы крови. Научная работа, посвящённая этому достижению, была размещена на страницах издания Nature Biomedical Engineering (NBE).

© Московский Комсомолец

Учёные вплотную подошли к преодолению одной из ключевых трудностей современной трансплантологии — несовместимости групп крови между донором и получателем. Им удалось получить универсальную почку, теоретически подходящую каждому нуждающемуся. Современные технологии уже допускают пересадки при разнице групп крови, но подобные операции остаются крайне сложными — они требуют значительных затрат, времени и сопряжены с немалым риском. Проблемы, связанные с системой ABO, по-прежнему часто ведут к острому отторжению органов.

В рамках эксперимента специалисты использовали почку человека с группой крови А (II), обработав её специфическими ферментами, способными превращать этот орган в «нейтральную» почку с группой О (I). Смысл метода заключается в удалении с поверхности органа определённых маркеров, которые обычно определяют принадлежность к той или иной группе крови — после такой процедуры почка не распознаётся иммунной системой как чужеродная.

Исследование показало на практике: инновационный орган был пересажен пациенту с диагностированной смертью мозга, при разрешении со стороны семьи. Орган функционировал в организме несколько дней, демонстрируя жизнеспособность. Хотя признаки исходной группы крови со временем начали возвращаться, реакция отторжения со стороны иммунной системы оказалась значительно слабее, чем при обычной пересадке.

Именно пациенты с первой группой крови особенно нуждаются в подобном прорыве — их ожидание донорской почки обычно затягивается на годы. Эта проблема обусловлена тем, что почки с первой группой пригодны для пересадки любым реципиентам (при совместимости по резус-фактору), а сами такие пациенты могут рассчитывать только на органы того же типа. Так, по статистике Соединённых Штатов, более половины ожидающих пересадки почки именно в этой группе, и ежедневно, не дождавшись операции, трагически уходят из жизни одиннадцать человек.

Несмотря на полученные результаты, путь к широкому внедрению метода только начинается. Специалистам ещё предстоит проработать вопросы, связанные с длительностью эффекта ферментной обработки. Само же открытие уже называют значительным шагом вперёд на пути к решению проблемы несовместимости при трансплантации органов.