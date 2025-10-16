Российские ученые нашли способ ускорить создание лекарств

В Центре научной коммуникации МФТИ сообщили, что молекулярной биологии ускорили в четыре раза получение белка AT1, в четыре раз. Он важен для регуляции кровяного давления. Этот рецептор представляет интерес для фармакологических исследований, поскольку нарушения в его работе приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Белок AT1 относится к категории семиспиральных рецепторов, которые передают сигналы из внешней среды внутрь клетки. Изучение таких белков осложняется их сложной структурой и зависимостью от клеточной оболочки. Существующие методы производства делали этот процесс трудоемким и малопродуктивным.

Исследователи усовершенствовали протоколы экспрессии и очистки белка, используя клетки насекомых. Им удалось выявить проблемные этапы синтеза и подобрать оптимальные реактивы, предотвращающие слипание молекул. Это позволило повысить концентрацию целевого белка с нуля до 72%.

Увеличение выхода рецептора AT1 сделает его более доступным для биофизических исследований. В перспективе это может ускорить создание новых лекарственных препаратов для лечения заболеваний, связанных с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы и регуляции артериального давления.