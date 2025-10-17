Мужской или женский: какой мозг усыхает быстрее

Результаты недавнего исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показали: с возрастом у мужчин объём мозга уменьшается сильнее и в большем количестве областей, чем у женщин. Это значит, что возраст не объясняет того, почему всё-таки болезнь Альцгеймера у женщин обнаруживают чаще.

Болезнь Альцгеймера у женщин диагностируют почти в два раза чаще, чем у мужчин, и возраст - один из факторов риска. Это побудило учёных выяснить, как меняется мозг мужчин и женщин по мере старения.

В рамках нового исследования специалисты проанализировали более 12 500 снимков мозга с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) у 4726 человек. На каждого участника приходилось минимум два снимка, сделанных со средним интервалом в три года.

В целом у мужчин наблюдалось более значительное уменьшение объёма в большем количестве областей мозга по сравнению с женщинами. К примеру, постцентральная кора, отвечающая за обработку тактильных, болевых и температурных ощущений, а также за собственное положение и движения тела, у них сокращалась на 2,0%, тогда как у женщин - на 1,2% в год.

Результаты показывают, что мужчины стареют быстрее женщин. Кроме того, продолжительность жизни у них меньше.

