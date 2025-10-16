В России разработали соединение для таргетной терапии болезни Альцгеймера

Специалисты Научно-исследовательского центра экологической безопасности Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН в составе команды ученых из СПбГУ и СПбГТИ(ТУ) разработали химическое соединение для таргетной терапии болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Активностью вещества можно управлять с помощью лазера, а также отслеживать его местоположение в организме благодаря люминесценции. При активации оно способно блокировать фермент бутирилхолинэстеразу, повышенное содержание которого связано с развитием болезни Альцгеймера.

«Нашей команде удалось синтезировать биоактивный наноматериал, свойства которого можно запускать с помощью лазера, при этом способность к люминесценции позволяет установить его локализацию в организме. Кроме того, это первое подобное соединение, которое хорошо растворяется в воде. Последнее обстоятельство имеет большое значение для создания функциональных материалов для биомедицинских применений, открывая новые возможности в таргетной терапии», — рассказала старший научный сотрудник Лаборатории натурных эколого-химических исследований НИЦЭБ РАН — СПб ФИЦ РАН Анастасия Егорова.

Ученые показали, что новые наноматериалы превосходят аналоги по эффективности блокирования бутирилхолинэстеразы в два раза. Эксперименты также продемонстрировали хорошую биосовместимость и адресное накопление в пищеварительной системе.