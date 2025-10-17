Сколько свободного времени нужно иметь, чтобы сохранить здоровье мозга?

Существуют убедительные доказательства, что на риск развития деменции влияют многие факторы, включая сон, физическую активность, питание, образование и т.д. Однако для формирования здорового поведения требуется время, считают учёные. Наличие времени потенциально важно для снижения риска деменции, наряду с другими факторами.

В 2024 году комиссия Lancet по профилактике, лечению и уходу при деменции выделила 14 факторов, связанных с развитием деменции на протяжении всей жизни. В их число вошли: недостаточный уровень образования в раннем возрасте, потеря слуха, черепно-мозговая травма, гипертония, диабет, высокий уровень холестерина, чрезмерное употребление алкоголя, отсутствие физической активности, депрессия, курение и ожирение в среднем возрасте, социальная изоляция, загрязнение воздуха и потеря зрения в пожилом возрасте.

Устранение этих факторов риска могло бы предотвратить 45 % случаев деменции во всём мире, но этот потенциал остаётся в значительной степени нереализованным, отмечают авторы нового исследования, опубликованного в Lancet.

Несмотря на то, что эти факторы риска хорошо изучены, для многих из них требуется одно и то же условие: время, необходимое для принятия мер. Например, для получения образования, поддержания физической активности, социального взаимодействия или лечения хронических заболеваний требуется достаточно времени, которое должно быть структурировано.

Однако существующее «временное неравенство» ограничивает возможности для занятий, способствующих сохранению здоровья мозга. Под «временным неравенством» авторы понимают неравномерное распределение времени между отдельными людьми и группами и контроль над ним, обусловленные структурными и социальными факторами.

«Время как ресурс и ограничение влияет на все эти социальные факторы, определяя возможность доступа к услугам, поддержания здорового образа жизни, заботы о себе, восстановления после болезни и полноценного участия в социальной и экономической жизни», — отмечают авторы работы.

В совокупности человеку требуется не менее 10 часов ежедневно для поддержания здоровья мозга: минимум 7 часов сна, 45–60 минут физической активности, 20–30 минут на один приём пищи и 1 час на общение. И это, не считая различные виды досуга.