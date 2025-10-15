Найден простой способ борьбы с фантомными болями

Пчелиный яд активно используют для устранения разных болей, в том числе и фантомных, рассказал «Газете.Ru» апитерапевт, кандидат медицинских наук Виктор Губин из «Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий — Центрального военного госпиталя им. А.А. Вишневского».

Лечат укусами пчел пациентов с разными болями, которым не помогли традиционные методы лечения. Пчел, как правило, ставят на поясничную область, в воротниковую зону и в другие места, соответствующие акупунктурным точкам из китайской традиционной медицины.

«Жало пчелы — это автоматический шприц. После укуса жало остается в месте укуса и еще полчаса выделяет яд. Поэтому после укуса я удаляю жало только через полчаса, чтобы оно успело выделить всю порцию яда. Доза подбирается для каждого пациента строго индивидуально. Согласно научным данным, укусы 200 пчел — это смертельная доза яда для человека», — пояснил Губин «Газете.Ru».

По словам Губина, пчелиный укус вызывает сильную встряску организма, при этом может повыситься температура и появиться интоксикация организма. Поэтому обычно проводится биопроба, а лечение доктор начинает с одной пчелы.

«Примерно у 5% людей в популяции существует истинная аллергия на пчелиный яд, может развиться анафилактический шок. Поэтому мы всегда осторожно начинаем, делаем пробу и наблюдаем за пациентом. Если аллергии нет, — можно начинать курс лечения», — объясняет Губин.

Постепенно количество пчел доходит до 6–8, делается курс из 8–10 сеансов укусов. В практике Губина была ситуация, когда он одновременно применил 50 пчел, но делалось это не для лечения, а для постановки личного рекорда пациентом. Лечащиеся привыкают к боли укуса и уже не воспринимают ее как сильную.

При фантомных болях пчелы ставятся прямо в культю и другие зоны, в том числе в центры вегетативной нервной системы. Почему укусы пчел оказываются весьма эффективными при фантомных болях.

«Честно говоря, я иногда говорю: не до конца понятен механизм действия пчелиного яда, — ну и не важно какой он. Это же помогает? Помогает! Если пациент с ампутированной ногой, которому ничего не помогало, может отказаться от серьезных обезболивающих средств, у которых масса серьезных побочных эффектов, это уже очень важный аргумент», — подчеркнул Губин.