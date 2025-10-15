В России обнаружили белок, который отвечает за потерю беременности

В ИНЦ РАН обнаружили белок, который отвечает за потерю беременности
Ученые Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) обнаружили белок SETD7, который регулирует корректную предимплантационную подготовку эндометрия (ткань внутренней оболочки матки). Неправильная работа белка SETD7 связана с потерей беременности, рассказали «Газете.Ru» в ИНЦ РАН.
Относительно недавно ученые выяснили, что к моменту контакта с эмбрионом на самых ранних этапах беременности часть стромальных клеток (клетки соединительной ткани) эндометрия преобразуются в децидуальные клетки, образующие один из будущих компонентов плаценты. Другая часть клеток стареет. Нарушение баланса в образовании децидуальных и стареющих клеток может быть связано с потерей беременности.
Ученые ИНЦ РАН обнаружили белок, который отвечает за преобразование клеток.
«Изучая литературные данные и проводя биоинформатический анализ, мы обратили внимание на регуляторы экспрессии генов и обнаружили среди них новый, ранее не описанный, регулятор преобразования стромальных клеток эндометрия — белок SETD7», — пояснила руководитель лаборатории механизмов клеточного старения ИНЦ РАН Александра Бородкина.
Эксперименты показали, что появление децидуальных клеток сопровождалось повышением уровня белка SETD7. В то же время «выключение» этого регулятора вызывало полное нарушение процесса деления клеток. Ученые также выяснили, что SETD7 обеспечивает стабильность другого хорошо известного регулятора децидуализации — эстрогенового рецептора.
«Проведя анализ публичных данных эндометриальной ткани, мы показали, что потери беременности ассоциируются со сниженной экспрессией в них SETD7. Проведенное исследование имеет ценность для понимания того, почему происходят потери беременности — сегодня в здравоохранении отсутствует системное представление о генезе, профилактике и диагностике данного процесса. Полученные результаты и дальнейшие исследования децидуального преобразования эндометрия смогут помочь в разработке новых подходов к данной проблеме», — подчеркнул научный сотрудник лаборатории механизмов клеточного старения ИНЦ РАН Павел Дерябин.
В будущем понимание этих механизмов может использоваться для создания терапевтических стратегий, повышающих вероятность успешного зачатия и рождения ребенка.