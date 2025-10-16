Сахар помог создать более эффективный препарат против рака

Специалисты РТУ МИРЭА применили сахар в новом противоопухолевом препарате для фотодинамической терапии рака. Молекулы глюкозы выступили приманкой, заставившей раковые клетки активнее поглощать смертельное для них лекарство, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Фотодинамическая терапия онкозаболеваний предполагает введение в область опухоли препарата (фотосенсибилизатора), который накапливается в ней и под действием облучения светом определенной волны активируется, запуская уничтожающую раковые клетки химическую реакцию. Ученые стремятся сделать такие препараты точечными, чтобы защитить здоровые клетки организма. Авторы работы, поддержанной грантом Российского научного фонда, применили для этих целей сахар.

"В основе препарата авторы использовали светочувствительные молекулы порфирины и "привязали" к ним молекулы сахара - 2-дезокси-D-глюкозы. Сахар выступил своеобразным "троянским конем": раковые клетки поглощали его гораздо активнее, чем здоровые. Обманутые такой приманкой, они получали вместе с глюкозой мощное светочувствительное лекарство, которое при облучении убивало их", - сообщили ТАСС в вузе.

Двойной удар по опухоли

Эффективность новых соединений проверили в лаборатории на нескольких линиях раковых клеток, включая рак шейки матки и рак молочной железы. Новый препарат эффективно уничтожал раковые клетки, не повреждая здоровые ткани.

"Молекула 2-дезокси-D-глюкозы не только служит целевым агентом, но и обладает собственным терапевтическим эффектом, нарушая энергообмен в опухолевой клетке. Мы получаем двойной удар по опухоли: и за счет блокировки ее "питания", и за счет активации фотосенсибилизатора", - пояснила научный руководитель работы Ксения Жданова, доцент кафедры химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии имени Н. А. Преображенского РТУ МИРЭА.

По словам студентки 4 курса РТУ МИРЭА Софии Сукоревой, выступившей автором работы, разработка открывает путь к более эффективным и щадящим методам лечения онкологических заболеваний.