Искусственный нейрон поможет российским ученым в изучении мозга

Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н. Г. Чернышевского разработали электронный генератор, имитирующий работу нервной клетки. Устройство типа ФитцХью-Нагумо создано для фундаментальных исследований мозга, развития нейропротезов и систем искусственного интеллекта (ИИ).

Исследователи модифицировали существующую схему, сократив количество элементов и источников питания. Это позволило снизить энергопотребление при сохранении ключевых режимов импульсной активности. Особенностью разработки стало применение диода в цепи операционного усилителя, улучшившего характеристики устройства.

Профессор Илья Сысоев отметил, что работа включала полный цикл создания искусственного нейрона — от математической модели до физического прототипа. Учёные собрали четыре рабочих устройства, демонстрирующих различные формы колебаний, характерные для разных типов нейронов мозга.

По словам профессора Владимира Пономаренко, электронные нейроны могут использоваться для моделирования нервных систем простых организмов.

Дальнейшие исследования будут направлены на совершенствование характеристик устройства и его интеграцию в сложные системы для биомедицины и робототехники. Работа потребует сотрудничества специалистов из разных научных областей.