Найдены маркеры для раннего выявления возрастной атрофии мышц

Томские ученые нашли маркеры для раннего выявления возрастной атрофии мышц
Ученые Сибирского государственного медицинского университета создали метод, диагностирующий патологическую потерю мышечной массы на ранних сроках. Разработка выявляет саркопению еще до возникновения серьезных клинических проявлений.
По словам специалистов, с возрастом пациенты нередко начинают испытывать нарастающую слабость. Пожилым людям становится тяжело подниматься по лестнице или даже просто встать с кресла. Причиной такого состояния является саркопения. Прогрессирующее снижение силы и объема мускулатуры значительно ухудшает качество жизни.
«Саркопения входит в пятерку главных факторов, повышающих риск развития других заболеваний и смертности у людей старше 65 лет», — рассказали в Сибирском государственном медицинском университете.
Впрочем, такое состояние связано не только со старением. Саркопения может развиваться из-за низкого потребления белка, гормональных изменений, малоподвижного образа жизни и других заболеваний.
Новый метод поможет медикам обнаруживать эту проблему на самых ранних стадиях. Достаточно ввести новые параметры в анализ крови.
«В основе разработки лежит технология жидкостной биопсии крови, сфокусированной на изучении внеклеточных везикул и специфических типов макрофагов, — объясняют ученые. — Эти элементы содержат ключевую информацию о здоровье мышечной ткани и процессах ее разрушения».
Специалисты изучили более 40 параметров у нескольких категорий пациентов. В исследование была включена группа с начальной стадией болезни. В результате ученым удалось найти маркеры, указывающие на развитие саркопении на самых ранних этапах.
Благодаря исследованию врачи получат эффективный инструмент для раннего выявления потери скелетной мышечной массы и функции мышц. Риски саркопении можно будет выявлять также быстро, как, например, риски сахарного диабета. Достаточно сделать анализ крови.
Впрочем, ученые уверены, что в будущем обнаруженные маркеры пригодятся не только для диагностики болезни. Они могут стать терапевтическими мишенями для создания новых лекарственных соединений, помогающих продлить жизнь.