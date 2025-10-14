Разработан новый способ диагностики ревматоидного артрита

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали и запатентовали новый способ диагностики по анализу концентрации одного конкретного белка в плазме крови. Это позволит сократить время на постановку диагноза, уменьшив количество лабораторных тестов, говорится в патенте.

В 2024 году в России зарегистрировано более 470 тысяч пациентов с ревматоидным артритом, из них с впервые установленным диагнозом - свыше 120 тыс. пациентов. Сейчас пациенту проводят нужно провести как минимум четыре лабораторных теста, чтобы исключить другие заболевания, кроме артрита. При этом существующие методы диагностики, отмечают авторы патента, основаны на анализе неспецифичных маркеров в крови пациента, то есть они могут относиться не только к артриту, но и к другим недугам.

"Изобретение относится к медицине, а именно к ревматологии и клинико-лабораторной диагностике, и может быть использовано для дифференциальной диагностики ревматоидного артрита от других ревматических заболеваний", - говорится в патента.

Как поясняют авторы разработки, в основе воспалительных процессов, происходящих при артрите, лежит нарушение работы митохондрий - это микроскопические структуры внутри клетки, которые обеспечивают энергией все процессы жизнедеятельности. По словам ученых, поврежденная митохондрия- это источник ряда специфических белков, которые могут обнаруживаться в крови и способствовать провоспалительному состоянию.

Поэтому в ИХБФМ предложили диагностировать ревматоидный артрит по концентрации одного из таких белков - митохондриальному фактору транскрипции А (от англ.Transcription Factor A Mitochondrial, TFAM). Этот белок высвобождается во внеклеточное пространство именно при воспалительных процессах в митохондрии. Ученые определили, что наличие в крови у пациентов концентрации TFAM выше 1,2 нанограмма на миллилитр позволяет диагностировать у него ревматоидный артрит.

Разработанный способ основан на результатах проведенного исследования, охватившего более 200 человек. По его итогам выяснилось, что концентрация белка-маркера в плазме крови у пациентов с артритром в 5-10 раз выше, чем у здоровых людей и лиц с другими диагнозами.