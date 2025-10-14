Какие разработки белгородских ученых помогут здоровому долголетию

Победить орфанные заболевания, напечатать кости человека на 3D-принтере, избавить окружающую среду от полимерных отходов, превратив их в синтетический аналог нефти, - такова лишь малая часть задач научных разработок ученых Белгородского государственного национального исследовательского университета.

Каждая из них вызывает широкий резонанс, потому что или готовится к внедрению на практике, или уже внедрена. Пул индустриальных партнеров вуза так широк, что говорить о совместных проектах с каждым можно бесконечно. Круглый стол "Новые материалы для качества жизни. Разработки ученых в интересах технологического лидерства", который состоялся в рамках реализации проекта "Наука, меняющая жизнь", продемонстрировал лишь малую часть разработок и доказал: без тесного сотрудничества науки и бизнеса развитие жизненно важных направлений фармации, биотехнологий и здравоохранения в целом невозможно.

Государственная задача

Ведущие научные школы НИУ "БелГУ" выстроили многолетнее и эффективное партнерство с самыми крупными и передовыми академическими структурами и индустриальными предприятиями. В вузе одними из первых почувствовали тренд на сближение науки и производства, объединить которые, по мнению ученых, должно выполнение общих задач. В сфере химических, химико-биологических технологий и здравоохранения в целом путь от научной идеи до практического ее применения на благо человеческого здоровья раньше занимал много лет, а сейчас стал гораздо короче как раз благодаря продуктивному тандему ученых и предпринимательского сообщества.

Проректор по стратегическому развитию, науке и инновациям Белгородского государственного национального исследовательского университета Елена Скрипникова, рассуждая об этом, называет деятельность вуза и индустриальных партнеров выполнением государственной задачи.

«Национальная безопасность страны прежде всего продиктована наличием в России технологий - тех, которые обеспечат государству благосостояние и стабильность, — уверена она. — Поэтому все разработки нашего университета вместе с нашими партнерами направлены на решение определенных задач национальных проектов. Ведущие научные школы НИУ "БелГУ" выстроили многолетнее и эффективное партнерство с самыми крупными и передовыми академическими структурами и индустриальными предприятиями».

В сфере здравоохранения Елена Скрипникова выделяет не только подготовку кадров по широкому спектру специальностей, но и работу ученых, которая обеспечит лекарственную независимость.

«Чем хорош мощный университет как площадка для проведения таких исследований? Возможностью сделать эти исследования междисциплинарными, — продолжает проректор. — Ряд реализованных в нашем университете и внедренных в реальную практику проектов подтверждает это».

Индустриальные партнеры вуза отмечают, что без университетских лабораторий, без ученых они вряд ли бы добились такого развития. Директор медицинского департамента АО "Фармстандарт" Александр Обухов признается, что при подготовке к круглому столу попытался посчитать совместные проекты предприятия и вуза.

«Дошел до 70 и остановился, потому что понял: продолжу - не успею ничего другого сделать, — поделился он. — И хочу отметить, что результатом этих более чем 70 проектов являются зарегистрированные 26 препаратов. И я рад, что мы с помощью БелГУ дали путь многим интересным препаратам на благо нашей страны».

Стремление к совершенству

Однако, как отметили участники круглого стола, это было нелегко. Директор НИИ фармакологии живых систем НИУ "БелГУ", доктор медицинских наук Михаил Покровский вспоминает весь путь отечественной фармацевтической промышленности - от послеперестроечной разрухи и до воспроизводства востребованных лекарств. Однако настоящее время он называет новым этапом - временем нацеленности на инновационные препараты. Как обеспечить ими всех, кто в этом нуждается? Только благодаря университетским исследованиям и колоссальным вложениям в них. Сама промышленность с этим не справится. Михаил Покровский приводит в пример тот же уникальный виварий БелГУ: такой крупной коллекции трансгенных животных с моделированием нейродегенеративных заболеваний нет нигде в стране:

«Когда зоозащитники нас называют живодерами, я всегда задаю вопрос: "А вы дадите своему ребенку таблетку, которую рассчитывал только искусственный интеллект и больше никто?" Все, вопрос снимается».

Заместитель директора по научной работе ФГБУН "Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта", член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Владимир Митькевич, в свою очередь, считает, что и небольшие научные институты со своей стороны не обладают возможностями выстроить весь цикл разработки, а такие вузы, как БелГУ, - могут. И благодаря тому же виварию ученые сейчас нашли одну из ключевых точек возникновения и развития болезни Альцгеймера.

Впрочем, реализовав один проект, и ученые, и представители бизнеса посвящают себя новому. Генеральный директор АО "Опытно-экспериментальный завод "ВладМиВА" Валентин Чуев, напомнив о том, что белые кролики с отредактированным геномом уже используются в качестве биологических реакторов для получения целого ряда ценных для здоровья человека продуктов, в том числе так называемого "белка молодости", рассказал о создании модели органоидов.

«Для получения более точных данных о взаимодействии химического соединения с человеческим организмом и нужны тесты на органоидах - трехмерных клеточных структурах, мини-органах, которые на структурном и клеточном уровнях точно повторяют ключевые свойства настоящей ткани человека: кожи, костей, слизистых, — отмечает Валентин Чуев. — Современная медицина движется к максимальной персонализации. Стандартные имплантаты и материалы - это хорошо, но идеально, когда они создаются под конкретного пациента».

Кандидат химических наук, доцент кафедры общей химии НИУ "БелГУ" Михаил Трубицын добавляет, что в содружестве с АО "ОЭЗ "ВладМиВа" также был разработан и успешно внедрен новый остеопластический материал - паста для замещения дефектов костной ткани на основе стронций-замещенного гидроксиапатита.

Участники круглого стола отметили: совсем скоро разговоры о том, что человек может жить до 150 лет, потеряют шуточную окраску. Причем это долголетие будет по-настоящему здоровым.

Заведующая кафедрой химии НИУ "БелГУ", доктор химических наук, профессор Ольга Лебедева добавляет, что заботой о здоровье только человека научные интересы ученых не ограничиваются: важно и состояние окружающей среды.

«Химики проводят исследования и разработки возможностей природных глин. Получены образцы катализаторов на основе монтмориллонитовых глин, которые способны превращать отходы полиэтилена и полипропилена в жидкий нефтеподобный набор углеводородов, — отмечает она. — То есть это способ возвращения в оборот углеводородного сырья, которое можно использовать как компоненты моторного топлива, а можно снова пустить на получение ценных продуктов нефтехимического синтеза. Этими разработками заинтересовалось ООО "СИБУР-ИННОВАЦИИ"».

Наука - молодым

Впрочем, главный вопрос в сфере химических биотехнологий - кадры. Без квалификационных специалистов не заработает новейшее оборудование ни в вузовских лабораториях, ни на мощном инновационном производстве. И участники круглого стола отметили: тенденция к обновлению кадров в этой сфере устойчиво развивается. Заведующая кафедрой фармацевтической технологии НИУ "БелГУ", доктор фармацевтических наук, профессор Елена Жилякова отмечает, что немалую роль в этом сыграло и партнерство вуза с индустриальными предприятиями.

«Мы выпускаем специалистов для работы на фармацевтических и химико-фармацевтических предприятиях, — отмечает она. — И все больше и больше наших выпускников трудоустраиваются в этой отрасли. Если в 2020 году таковых было около 20 процентов, то в 2024-м этот показатель вырос в 2,5 раза».

Многие находят себя и в научной деятельности, возвращаясь в вуз после профессиональной практики в поиске инновационных решений для прикладной проблематики.

История кандидата медицинских наук, доцента кафедры фармакологии и клинической фармакологии НИУ "БелГУ" Олеси Щеблыкиной - как раз пример этого.

«Я работала врачом-неврологом в инсультном отделении, и у меня возник вопрос о том, как можно помочь больным больше, чем есть сейчас в клинических рекомендациях, — рассказывает она. — Врач очень ограничен в экспериментах, и это логично привело меня обратно в мой университет».

О том, почему это важно, Олеся Щеблыкина рассказывает на конкретном примере собственных исследований. Под проект она получила грант, сначала небольшой, - "Молодые лидеры в науке".

«Но мы на эту небольшую сумму смогли провести первые исследования, которые дальше позволили подавать заявки на более крупные конкурсы. Таким образом, маленький внутренний грант может стать трамплином для получения федерального финансирования, — отмечает она. — Важно и то, что наш университет является одним из участников программы "Приоритет". И моя команда смогла найти индустриального партнера, который поддержал нашу идею и был заинтересован в коммерциализации нашей разработки».

Ученый подчеркивает: возможно все, главное - выстроить правильную стратегию и предложить ту научную разработку, которая поможет людям.