Иммунолог объяснил принцип действия вакцины от аллергии на березу

Поллинозом в России страдает каждый десятый, у половины из них сезонная аллергия на пыльцу березы, рассказал НСН аллерголог Владимир Болибок.

В России каждый десятый человек сталкивается с аллергией на пыльцу растений, примерно половина из них страдает именно от пыльцы березы. На частотность заболевания влияет регион проживания и экологическая среда, рассказал НСН аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало рекомбинантную аллерговакцину для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Сейчас вакцина проходит клинические испытания, передает РИА Новости.

«Вакцина поможет не всем, потому что панацеи не бывает, и будет определенный процент людей, надеюсь, очень маленький, на которых не подействует. Конструкция вакцины будет действовать достаточно активно через иммунную систему и вызывать нормальный иммунитет против пыльцы, как у всех здоровых людей. Вакцина рекомбинантная, то есть там кроме самого аллергокомпонента есть еще иммуномодулирующий компонент, который усиливает иммунный ответ», — пояснил Болибок.

Поллинозом (сезонный аллергический риноконъюнктивит — сезонное заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений) в России страдает до 12% населения, на его распространенность влияет регион проживания, а также состояние экологии.

«Аллергиями страдает примерно от 1,3% до половины населения. То есть в течение жизни у людей возникают аллергические реакции. Поллинозников от 5,6% до 10-12%, то есть один на 10-20 человек. В крупных городах типа Москвы или Челябинска, где большой уровень загрязнения атмосферы, аллергиков будет больше. В маленьких городах, где индустриальная промышленность хуже развита, — меньше. В сельской местности, несмотря на то, что вокруг березы растут, меньшее количество населения страдает аллергиями. Кроме пыльцы в воздухе должны быть другие загрязнения, которые усиливают ее аллергенность. Кроме того, чем больше пыльцы в регионе, тем чаще на нее встречаются аллергии. Например, в средней полосе России и северных регионах большинство страдающих поллинозом страдает на пыльцу березы. То есть из общего количества поллинозников 50-60% аллергия на пыльцу березы. В южных регионах со степной зоной — Причерноморье, Приазовье - больше сорных трав. Там основной аллерген — полынь и амброзия», — рассказал иммунолог.

По словам Болибока, вакцина от аллергии на пыльцу березы лечебная, ее будут назначать бесплатно, когда она войдет в гражданский оборот.

Ранее иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в пресс-центре НСН заявил, что готов записаться в экспериментальную группу для тестирования вакцины от аллергии.