Создана устойчивая система для удаления лактозы из молочки

Российские исследователи разработали многоразовые полимерные микрокапсулы, способные безопасным и стабильным образом удалять лактозу из молочных продуктов при помощи фермента бета-галактозидазы. Об этом сообщила пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино).

© РИА Новости

«Разработка российских биофизиков показывает, что фермент можно превратить из одноразового расходного материала в устойчивый многоразовый инструмент. Это особенно важно для индустрии безлактозных продуктов, которая в последние годы демонстрирует стремительный рост и оценивается уже в миллиарды долларов», — говорится в сообщении.

Такая технология была разработана группой исследователей из ИТЭБ РАН и Московского политехнического университета под руководством ведущего научного сотрудника ИТЭБ РАН (Пущино) Сергея Тихоненко. Исследователи уже много лет работают над разработкой различных полых микрокапсул, состоящих из полиэлектролитов и других полимерных материалов.

Несколько лет назад им удалось приспособить эти емкости для постепенного высвобождения молекул различных лекарств, а также очистки воды от токсичных ферроцианидов путем поглощения молекул этих соединений. Недавно ученым удалось приспособить эти капсулы для решения еще одной важной задачи - очистки молочных продуктов от лактозы, чьи молекулы не способны переваривать люди, не обладающие "европейской" версией гена LCT.

Сейчас для предотвращения подобных проблем молоко обрабатывается при помощи нескольких методов, меняющих вкусовые качества молока или отличающихся высокой стоимостью из-за "одноразовости" использования ферментов. Российские исследователи предположили, что эту проблему можно решить, если упаковать бета-галактозидазу - белок, способный расщеплять лактозу - внутрь полимерных капсул, прикрепленных к поверхности стеклянной пластины.

Последующие опыты с этими капсулами показали, что они фактически не мешают взаимодействиям молекул фермента и молочного сахара, а также при этом позволяют использовать его на протяжении как минимум пяти циклов обработки молочной продукции. В перспективе, это позволит заметно снизить стоимость производства низколактозного и безлактозного молока, лишенного тех недостатков, которые характерны для этих продуктов сегодня, подытожили ученые.