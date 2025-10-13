Создана архитектура для потенциального ДНК-чипа, диагностирующего болезни

Принцип работы новой отечественной разработки раскрыл ведущий научный сотрудник Центра геномных технологий и биоинформатики МФТИ. Учёный отметил, что самое главное — это запрограммировать биомолекулы посылать определённые сигналы.

Ученые из МФТИ предложили оригинальную архитектуру ДНК-чипа, который будет полностью совместим с обычными компьютерами. Предложенная гибридная вычислительная система позволяет объединить традиционные электронные чипы с биологическими. Реализация этой технологии позволит, например, очень быстро диагностировать множество заболеваний по одному образцу крови. Предполагаются и другие формы практического применения технологии.

Как сообщают «Известия», авторы разработки уже начали тестирование отдельных элементов микросхемы в лабораторных условиях. Первый автор работы, доктор технических наук Иван Бобринецкий, рассказал, что проблема совместимости может быть решена при использовании уникальных свойств биомолекул, если их запрограммировать на реакции друг с другом по принципу логических элементов «и» или «или».

«Когда одна молекула ДНК вытесняет другую на поверхности транзистора, это изменяет электрический заряд и, следовательно, ток, протекающий через транзистор. Таким образом, биохимическая реакция преобразуется в цифровой сигнал, понятный компьютеру», — отмечает Бобринцкий.

