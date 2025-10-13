Ученые запустили инструмент для быстрого поиска последовательностей ДНК и РНК

Ученые запустили инструмент, который позволяет быстро найти последовательность необработанных ДНК и РНК в базах по всему миру. Сервис уже получил неофициальное название «Google для ДНК».

© runews24.ru

Исследователи придумали, как быстро найти необработанные данные ДНК и РНК в базах данных в интернете.

Поисковая система под названием Elastic BLAST, получивший неофициальное название «Google для ДНК», помогает найти в кратчайшие сроки гены и изучить их.

Это позволит ученым отслеживать, как распространяются новые штаммы вирусов, находить гены, которые делают бактерии устойчивыми к антибиотикам, искать генетические маркеры, связанные с различными заболеваниями.

Это, в свою очередь, ускорит разработку новых методов диагностики и лечения.

Ранее с помощью базы данных ДНК в Канаде нашли пропавшего 17 лет назад юношу.