Исследования о пользе темного шоколада оказались проплаченными

СМИ и интернет пестрят заголовками о пользе темного шоколада. Они почти не врут: такие исследования действительно проводились — на деньги гигантов шоколадной индустрии. Подробности раскрыл The Economist 3 октября.

© Ferra.ru

Инвестиции Big Chocolate в науку

За последние 30 лет такие компании, как Nestlé, Mars, Barry Callebaut и Hershey's, входящие в число крупнейших мировых производителей шоколада, вложили миллионы долларов в научные исследования и исследовательские гранты в поддержку науки о какао.

Более того, в 1982 году Mars Inc. основала в Бразилии Центр исследований какао Mars, а в 2005-м — научное подразделение компании Mars Symbioscience, опубликовавшее более 140 рецензируемых научных статей в научных журналах.

«Mars и [другие компании по производству шоколада] приняли осознанное решение инвестировать в науку, чтобы превратить свой продукт из лакомства в полезную пищу, чтобы вы ели шоколад и думали, что получаете пользу», — объясняет профессор Марион Нестле из Нью-Йоркского университета (Прим.Ред. — совпадение фамилии спикера и названия одноименной компании — случайно).

В 2018 году портал Vox изучил порядка 100 исследований, финансируемых «Марсом» (а также обнаружил десятки обзоров, не связанных напрямую со здоровьем). Почти все они отмечают пользу темного шоколада за счет содержащихся в нем флаванолов.

Флаванолы и их польза

Эти работы действительно проводились. В рандомизированных контролируемых испытаниях изучалось влияние на здоровье капсул, содержащих флаванолы, а также потребления богатой флаванолами пищи, такой как продукты из какао, кофе, чай, ягоды, виноград и яблоки. Некоторые испытания обнаружили благотворные эффекты, например, на кровяное давление. Но в целом результаты были противоречивыми. Более того, такие испытания обычно длятся всего несколько недель, поэтому могут не отражать последствия длительного потребления.

Наблюдательные исследования, в которых о диете спрашивают, а не назначают, показали, что те, кто потребляет больше флаванолов — либо из различных продуктов, либо конкретно из темного шоколада, — здоровее. Например, у них меньше риск заболеть диабетом. Но у таких людей могут быть и другие преимущества — например, более высокие доходы, позволяющие им покупать дорогие продукты вроде темного шоколада. Работа, опубликованная в 2024 году, показала, что люди, которые едят много темного шоколада, реже оказываются курящими, нежели те, кто ест его мало.

Решающее исследование

В 2015-м было начато крупное рандомизированное испытание COSMOS, которое было призвано учесть все закономерности. Оно измеряло эффекты ежедневного приема добавок с экстрактом какао, содержащих 500 мг какао-флаванолов. (Чтобы получить такую дозу, нужно съесть от 50 до 280 г темного шоколада, в зависимости от концентрации в нем флаванолов.) Участники, которым было 60 лет и старше, принимали капсулы в среднем в течение 3,6 лет.

Флаванолы не повлияли на частоту новых случаев диабета, серьезных проблем с кровообращением, таких как инфаркты и инсульты, рака или когнитивных функций. Однако была найдена связь со снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%.

Впрочем, этот результат нельзя признать доказательством пользы темного шоколада для сердца. Получение тех же 500 мг флаванолов из него означает потребление большого количества сахара, который производители добавляют, чтобы компенсировать горечь какао, а также более половины (для мужчин) или 70% (для женщин) от рекомендуемого ежедневного максимума вредных для сердца насыщенных жиров.

Более щадящим вариантом добавления флаванолов в свой рацион может быть какао-порошок или молотые какао-бобы. В целом, однако, самая здоровая стратегия повышения уровня флаванолов — это употреблять больше фруктов, овощей, орехов и бобовых — и ставить чайник. Два яблока, порция орехов и большая порция клубники содержат примерно 500 мг флаванолов, как и две-три чашки зеленого чая.

Шоколад — это просто лакомство

Что касается шоколада, то как темный может содержать мало флаванолов, так и в молочном их может оказаться много. Поэтому, если и употреблять шоколад — то только изредка в качестве лакомства. Тем более что и производитель придерживается этой позиции — во всяком случае, официально.