У детей нашли белки, связанные с болезнью Альцгеймера

При болезни Альцгеймера происходят некоторые изменения в головном мозге. Одно из них - образование двух видов белковых отложений: скоплений бета-амилоида и клубков тау-белка. Неожиданно, но большое количество pTau217 учёные обнаружили у здоровых новорождённых.

В рамках новой научной работы команда специалистов измерила уровни pTau217 в образцах крови двух групп здоровых новорождённых и сравнила их с уровнями, обнаруженными у подростков, взрослых в возрасте от 18 до 25 лет и пожилых людей в возрасте от 70 до 77 лет. Ни у кого из участников не было когнитивных нарушений или каких-либо нарушений, выявленных при тестировании.

При этом уровни pTau217 у новорождённых оказались более чем в пять раз выше, чем у людей старшей группы.

Также эксперты изучили кровь «крайне недоношенных» детей, то есть тех, кто родился до 28 недель беременности, и наблюдали за ними 40 недель. Во многих случаях у них уровень pTau217 в крови был выше, чем у детей, рождённых в ожидаемый срок. По-видимому, этот показатель снижался по мере взросления недоношенных детей и примерно к 20 неделям после рождения достигал уровня, наблюдаемого у здоровых молодых людей.