Найден способ «отключить» хроническую боль

Ученые из Пенсильвании нашли нейроны, отключение которых способно избавить человека от хронических болей — например, головной. Об этом сообщает научный портал Nature.

По информации источника, сотрудники Пенсильванского университета в ходе экспериментов над мышами нашли группу нейронов, которая активируется после первоначальной боли, но долго не утихает. После подавления этих нейронов животные чувствовали только кратковременную боль.

Также удалось выяснить, что у мышей существует врожденный механизм подавления болевых ощущений — высвобождение уникального химического вещества, которое срабатывает, например, в условиях продолжительного голода. По мнению исследователей, в случае подтверждения результатов их исследований, могут быть разработаны новые методы лечения хронических болей.

