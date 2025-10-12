Ученые выяснили, как защитить печень от ожирения

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) установили, что растительная клетчатка может защитить печень от вредного воздействия сахара, изменяя состав кишечной микрофлоры. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism (NatMet).

© Газета.Ru

В эксперименте на мышах использовался инулин – вид клетчатки, содержащийся во многих овощах. Ученые обнаружили, что он способен менять состав кишечной микрофлоры так, чтобы та мешала всасыванию фруктозы — сахара, часто входящего в состав сладких продуктов.

Это снижает нагрузку на печень и предотвращает развитие неалкогольной жировой болезни печени и инсулинорезистентности — состояний, которые могут приводить к диабету и другим метаболическим нарушениям.

Одним из ключевых эффектов стало то, что микробиом тонкого кишечника начал быстрее выводить фруктозу из организма, не давая ей проникнуть в печень. Оставшаяся часть сахара перерабатывалась в вещества, которые помогают печени бороться с окислительным стрессом и воспалением — в частности, в серин и глутатион, участвующие в защите клеток.

Ученые также подтвердили, что полезные свойства инулина связаны именно с работой кишечных бактерий. После пересадки микробиоты (совокупности бактерий) от мышей, получавших инулин, другим мышам, у тех также проявлялся защитный эффект. Отдельный интерес вызвала бактерия Bacteroides acidifaciens, которую исследователи назвали ключевым участником процесса.

По словам руководителя лаборатории, доцента Чолсун Джанга, работа особенно важна для понимания скрытых метаболических нарушений у людей с нормальным весом. В будущем такие данные могут помочь в разработке персонализированных пребиотиков и пробиотиков, направленных на снижение вреда от сахара за счет индивидуальных особенностей микрофлоры.