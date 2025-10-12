Назван неожиданный способ замедлить старение на уровне клеток

Новое исследование от ученых из Корнеллского университета показало, что дружба, семейные связи и участие в жизни сообщества могут замедлять биологическое старение и снижать хроническое воспаление у взрослых. Масштабный анализ данных 2117 участников исследования Midlife in the United States (США) выявил, что накопленные социальные связи — то, что авторы называют «кумулятивным социальным преимуществом» — оказывают заметное влияние на здоровье на молекулярном уровне. Научная статья опубликована в журнале Brain, Behavior, & Immunity – Health, сообщает New atlas.

© Телеканал «Наука»

«Эта работа углубляется в механизмы того, как социальные связи "проникают под кожу" и влияют на старение», — отметил Энтони Онг, профессор психологии Корнеллского университета.

Исследователи сформировали «общий коэффициент социального преимущества», объединяющий такие факторы, как поддержка родителей в детстве, эмоциональная поддержка во взрослом возрасте, участие в жизни сообщества и религиозных объединениях. Индекс сопоставляли с биологическими маркерами: эпигенетическими «часами» GrimAge и DunedinPACE, уровнем маркера воспаления интерлейкина‑6 (IL‑6) и стрессовых гормонов.

Результаты показали, что участники с более высоким «социальным преимуществом» имеют более молодой биологический возраст и сниженный уровень IL‑6. Последнее связано с меньшим риском сердечных и нейродегенеративных заболеваний, диабета. Эта корреляция сохранялась даже после учета дохода, образования и демографических характеристик.

«Кумулятивное социальное преимущество отражает глубину и широту ваших социальных связей на протяжении жизни», — подчеркнул Онг.

По его словам, важна не только текущая социальная сеть, но и то, как она развивалась с годами, формируя траекторию здоровья и проявляясь в измеримых биологических показателях. Каждый проявленный акт поддержки и чувство причастности к сообществу рассматриваются как «взнос» на счет, который со временем приносит биологические дивиденды и защищает от возрастных изменений.

Отмечается также, что доступ к социальным ресурсам неравномерен: раса, класс и образование влияют на качество связей, а их отсутствие может ускорять старение и повышать уязвимость к заболеваниям. Хотя исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно‑следственной связи, оно подтверждает, что социальная жизнь важна не только для эмоционального благополучия, но и для физиологического здоровья.