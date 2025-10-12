Какой тип депрессии влияет на риск диабета и болезней сердца

Меланхолическая депрессия увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как атипичная — диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые из Амстердамского университета. Результаты исследования представлены на конгрессе Европейской кардиологической ассоциации в Амстердаме (ECNP)

© Газета.Ru

К таким данным ученые пришли в ходе многолетнего наблюдения за взрослыми участниками без исходных признаков болезней сердца и диабета. У людей с симптомами атипичной депрессии — сонливостью, хронической усталостью и повышенным аппетитом — риск развития диабета был почти в 2,7 раза выше, чем у тех, кто не испытывал признаков депрессии. При этом существенного увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний в этой группе зафиксировано не было.

Напротив, у участников с меланхолическими симптомами — бессонницей и потерей аппетита — чаще возникали инфаркты и инсульты. Риск сердечно-сосудистых осложнений у них был примерно в полтора раза выше, тогда как связи с диабетом ученые не обнаружили.

Метаболический анализ показал различия в биохимии: у пациентов с атипичной формой депрессии наблюдались нарушения воспалительных и обменных процессов. По словам ведущего автора исследования доктора Юрия Миланески, результаты исследования подчеркивают необходимость более точного, индивидуального подхода к лечению психических расстройств с учетом связанных с ними физических рисков.