Ученые развеяли миф о «неожиданных» инфарктах

Ученые из Университета Ёнсе (Южная Корея) установили, что более 99% случаев «внезапного» инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности объясняют четыре фактора: высокое давление, повышенный уровень холестерина, избыток сахара в крови и курение. Результаты исследования опубликованы в The Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Ученые проанализировали данные более девяти миллионов взрослых из базы Национальной службы медицинского страхования Южной Кореи, а также результаты американского Многоэтнического исследования атеросклероза (MESA). За участниками наблюдали на протяжении до 20 лет. Ученые фиксировали случаи серьезных сердечно-сосудистых событий и отслеживали, какие факторы риска присутствовали у пациентов до наступления критического состояния.

Почти в каждом случае — более 99% — был выявлен хотя бы один из четырех факторов риска. Даже среди женщин младше 60 лет, у которых в целом самый низкий риск инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности, более 95% инфарктов и инсультов сопровождались наличием этих состояний.

Самым частым фактором риска оказалось повышенное артериальное давление — оно предшествовало более 93% сердечно-сосудистых событий. За ним следуют высокий уровень холестерина, повышенный уровень сахара в крови и курение. Исследование также показало, что риски повышались даже при показателях, которые не считаются критическими. Например, давление выше 120/80 мм рт. ст. уже повышало вероятность неблагоприятного исхода.

«Новое исследование может изменить подход к профилактике: акцент необходимо делать на эффективном контроле именно этих четырех, хорошо изученных факторов, а не на поиске редких и плохо поддающихся воздействию причин», — отметил один из авторов исследования, кардиолог Северо-Западного университета Филипп Гринланд.

