Найдена неожиданная связь между хронической болью и состоянием иммунитета

Исследователи из Университета Аризоны обнаружили неожиданную связь между хронической болью и редким иммунным состоянием — эозинофилией, при котором в крови повышено содержание эозинофилов, одного из видов белых кровяных клеток. Работа опубликована в журнале Neuromodulation: Technology at the Neural Interface (NTNI).

Команда под руководством профессора Джули Пилитсис, заведующей кафедрой нейрохирургии Медицинского колледжа Университета Аризоны в Тусоне, проанализировала медицинские данные 212 пациентов, проходивших лечение хронической боли с помощью стимуляции спинного мозга или имплантированных систем для доставки обезболивающих препаратов. У 12% пациентов с хронической болью обнаружили эозинофилию — при том что в общей популяции это состояние встречается менее чем у 1% людей.

Эозинофилы играют ключевую роль в защите организма от аллергенов, грибков и паразитов, но их избыток может быть признаком нарушений в работе иммунной системы, в том числе аутоиммунных и хронических воспалительных заболеваний.

«Ранее практически не изучалась возможная связь между эозинофилией и болью, — отметила Пилитсис. — Мы постоянно ищем факторы риска, которые могли бы помочь прогнозировать развитие хронической боли или эффективность лечения».

Хроническая боль, по словам исследователей, все чаще рассматривается как состояние с выраженным воспалительным компонентом. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США , около 24% взрослых американцев страдают от хронической боли, а 8,5% — от боли, значительно ограничивающей их повседневную активность.

Пациенты, участвовавшие в исследовании, относились именно к этой последней группе: им требовалось хирургическое лечение — имплантация стимулятора спинного мозга (устройство, подающее слабые электрические импульсы в спинной мозг для снижения боли) или интратекального насоса, доставляющего обезболивающее напрямую в спинномозговую жидкость.

Из 114 пациентов, у которых были анализы крови за месяц до операции, у 14 (12%) выявили повышенное количество эозинофилов.

Около 70% пациентов со стимуляцией спинного мозга сообщают об уменьшении боли, однако пока неизвестно, может ли этот метод снижать воспаление.