Как менструальный цикл влияет на умственные способности женщин

Исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что женщины показывают лучшие результаты в когнитивных тестах в день овуляции, однако решающим фактором для скорости реакции и точности мышления остается уровень физической активности. Работа опубликована в журнале Sports Medicine–Open (SMO).

Ученые изучали, как разные фазы менструального цикла и уровень физической нагрузки влияют на выполнение заданий, моделирующих умственные процессы, задействованные в спорте и повседневной жизни — например, внимание, скорость реакции и точность движений.

Оказалось, что в день овуляции, когда вероятность зачатия максимальна, участницы демонстрировали самое быстрое время реакции и меньше всего ошибок. Однако различия между физически активными и неактивными женщинами оказались гораздо более выраженными: у тех, кто не занимался спортом, реакции были в среднем на 70 миллисекунд медленнее, а число импульсивных ошибок — в три раза выше, независимо от фазы цикла.

«Мы впервые напрямую измерили овуляцию в этом контексте и увидели, что когнитивная продуктивность достигает пика именно в этот день: участницы реагировали примерно на 30 миллисекунд быстрее, чем в лютеиновой фазе цикла. Но гораздо важнее оказалось то, что физическая активность дает эффект более чем в два раза сильнее — около 70 миллисекунд, чего вполне достаточно, чтобы мозг успел среагировать на стимул и начать движение», — рассказала доктор Фламиния Ронка, ведущий автор исследования.

Авторы отметили, что такая разница особенно значима для спорта, где 20 миллисекунд могут решить исход столкновения и повлиять на риск травмы. Однако в повседневной жизни 70 миллисекунд — это уже существенная разница, например, между тем, чтобы успеть удержать равновесие при спотыкании или упасть.

Интересно, что ощущения участниц не совпадали с реальными результатами: 55% женщин считали, что во время менструации их работоспособность хуже, но анализ показал обратное — показатели были лучше, чем в лютеиновой фазе.