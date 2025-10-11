Сколько случаев рака предотвратила «наночастичная» вакцина

Учёные из Университета Массачусетса (UMass Amherst) разработали экспериментальную вакцину против рака, которая показала отличные результаты на мышах. Она защитила до 88% животных от трёх самых агрессивных видов рака — меланомы, рака поджелудочной железы и тройного негативного рака молочной железы.

Вакцина основана на наночастицах, которые содержат два активных вещества, усиливающих работу иммунной системы. Они одновременно стимулируют как врождённый иммунитет (первую линию защиты организма), так и адаптивный — отвечающий за формирование «памяти» и долгосрочную защиту.

Мышам вводили вакцину под кожу трижды — на 0, 14 и 35 день. В сочетании с белками опухоли вакцина не только предотвращала рост раковых клеток, но и обеспечивала долговременную защиту. Все привитые животные выжили, а при повторном заражении через несколько месяцев опухоли не развились.

Учёные отметили, что препарат активировал ключевые клетки иммунной системы — дендритные клетки, а также Т- и В-лимфоциты, которые распознают и уничтожают опухоли.

Для дальнейших исследований они основали стартап NanoVax Therapeutics.

