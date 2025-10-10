Генетик рассказал об эволюции вакцин

За последние два столетия человечество прошло путь от первых попыток остановить эпидемию оспы при помощи живой прививки от бешеной коровы до создания современных мРНК-вакцин. О том, как эволюционировала вакцинация и о достижениях в борьбе с раковыми клетками рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры молекулярной биологии и иммунологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского Екатерина Горшкова в рамках проекта Мининского университета «Маяк научных открытий».

© РИА Новости

По словам эксперта, эволюция вакцин отражает прогресс биомедицинской науки. Первые вакцины были живыми или инактивированными, то есть содержали либо ослабленные патогены, либо убитые возбудители. Во второй половине XX века появились анатоксины и конъюгированные вакцины. В 1986 году внедрение первой рекомбинантной вакцины против вируса гепатита B открыло новую эру — эру «чистых» белковых антигенов.

В 21 веке появились векторные и мРНК-вакцины, основным преимуществом которых стала высокая скорость создания и адаптации. По мнению Екатерины Горшковой, пандемия COVID-19 стала своеобразным «боевым крещением» этих технологий: уже через год после появления коронавируса были разработаны и массово внедрены мРНК-вакцины, продемонстрировавшие высокую эффективность и безопасность.

Принцип действия таких вакцин основан на введении в организм молекулы мРНК, кодирующей один из белков вируса. Клетки человека используют эту «инструкцию» для синтеза белка-антигена, который затем распознается иммунной системой и вызывает формирование защитных антител и клеток памяти. Таким образом, организм обучается встрече с возбудителем, не подвергаясь риску заболевания.

Екатерина Горшкова отметила, что вакцинация выходит далеко за пределы инфекционной патологии. Например, прививка против вируса папилломы человека, массовая вакцинация от которого среди подростков в ряде стран привела к резкому снижению числа предраковых состояний и случаев онкологических заболеваний. По мнению эксперта, в будущем рак шейки матки может исчезнуть как массовое заболевание.

Вакцинация против гепатита B снижает риск развития гепатоцеллюлярной карциномы. Екатерина Горшкова напомнила, что в Тайвани, где давно внедрили эту программу, значительно снизился уровень смертности от рака печени у молодых людей.

Кроме того, эксперт отметила и терапевтические направления применения вакцин. В частности, в качестве классического примера Екатерина Горшкова привела использование BCG-вакцины в лечении немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря.

«Сегодня активно изучаются персонализированные мРНК-вакцины, нацеленные на индивидуальные опухолевые неоантигены. В клинических испытаниях они демонстрируют перспективные результаты в комбинации с иммунопрепаратами», – заключила Екатерина Горшкова.

Проект Мининского университета «Маяк научных открытий» создан при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.