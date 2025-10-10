Стало известно, помогает ли похудеть зеленый чай на самом деле

Недавнее исследование, опубликованное в Cell Biochemistry and Function показало, что стандартизированный экстракт зеленого чая помогает мышам с ожирением терять до 30% массы тела и улучшает обмен веществ, даже в тщательно контролируемых лабораторных условиях. Ученые оценивали влияние напитка на массу тела, обмен глюкозы и состояние мышц при высококалорийной диете, имитирующей привычное питание человека.

Розмари Оттон из Университета Крузейру-ду-Сул в Бразилии руководила исследованием. Она посвятила изучению зеленого чая более 15 лет.

«Результаты подтверждают уникальные жиросжигающие свойства зеленого чая и его потенциал как естественного средства для борьбы с ожирением», — говорит ученый.

Как проходил эксперимент

Мышей в течение четырех недель кормили высококалорийной «диетой кафе», включающей шоколад, печенье с начинкой, карамель и сгущенное молоко. После этого часть животных получала стандартизированный экстракт зеленого чая в дозе 500 мг на килограмм массы тела через зонд в желудок.

«Так мы точно знаем, сколько вещества получает каждая мышь. Если добавить его в воду, невозможно контролировать дозу», — поясняет Оттон.

Для человека это примерно три чашки зеленого чая в день.

Особое внимание исследователи уделяли температуре помещений — поддерживали термонейтральные 28 °C. Обычно мышей держат при 22 °C, что вызывает дополнительную трату энергии на согревание и может усиливать эффект веществ.

«Так мы наблюдали действие зелёного чая «чистым», без влияния окружающей среды», — говорит Оттон.

Результаты

Мыши, получавшие зеленый чай, теряли до 30% массы тела и сохраняли мышцы. Обычно ожирение вызывает уменьшение диаметра мышечных волокон, но чай предотвратил их атрофию.

«Сохранение диаметра волокон показывает, что мышечные компоненты остаются активными и защищёнными от негативного воздействия лишнего жира», — поясняет исследователь.

Кроме того, зеленый чай улучшал метаболизм глюкозы. У мышей повышалась экспрессия генов Insr, Irs1, Glut4, Hk1 и Pi3k, отвечающих за усвоение и использование сахара, а активность фермента лактатдегидрогеназы восстанавливалась. Интересно, что чай не снижал вес у худых животных, что говорит о его избирательном действии на избыток жира.

Экстракт эффективнее отдельных компонентов

Зеленый чай содержит десятки биоактивных соединений.

«Мы пробовали изучать компоненты по отдельности, но цельный экстракт всегда работал лучше. Между веществами есть синергия, которую невозможно воспроизвести при изоляции», — говорит Оттон.

Одним из ключевых факторов воздействия является белок адипонектин, вырабатываемый жировыми клетками. Мыши без него не реагировали на зеленый чай, что указывает на его важную роль в механизме действия.

Практическое значение

Оттон подчеркивает, что пока нельзя точно определить дозу для человека, поскольку качество экстрактов и индивидуальные особенности сильно различаются.

«В Японии люди пьют зеленый чай ежедневно всю жизнь, и уровень ожирения там крайне низок. Но это не значит, что несколько месяцев приема дадут такой же эффект», — говорит она.

Ученый считает, что натуральные методы лечения ожирения могут стать альтернативой дорогим лекарствам с побочными эффектами.