В Челябинске изобретают торт-антистресс

Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) исследуют мощный природный адаптоген — ресвератрол. Это вещество, содержащееся в винограде, чернике и гранатах, может стать основой для функциональных продуктов, помогающих бороться со стрессом и оптимизировать действие лекарств, выяснило подробности издание КП-Челябинск.

© globallookpress

Как пояснил доктор биологических наук, профессор Вадим Цейликман, ресвератрол привлек внимание научного сообщества после изучения «французского парадокса» — высокой продолжительности жизни жителей Лазурного берега, несмотря на «разнузданный образ жизни». Исследования показали, что это вещество обладает множеством защитных эффектов.

Лабораторные эксперименты на животных, проведенные в ЧелГУ, подтвердили способность ресвератрола снижать тревожность и смягчать последствия посттравматического стрессового расстройства. Одним из ключевых направлений работы стала разработка функциональных продуктов питания. Уже запатентован сыр, обогащенный ресвератролом, показавший эффективность в испытаниях. Вещество также можно вводить в глазурь для кондитерских изделий.

«Мы не предлагаем альтернативу фармакологии, а ищем пути ее оптимизации, — подчеркивает профессор Цейликман. — Наши исследования показали, что ресвератрол может снижать побочные эффекты некоторых антидепрессантов. Однако возможны и обратные реакции, поэтому подобная нутрицевтическая поддержка должна назначаться врачом».

Перспективность ресвератрола ученые связывают с его воздействием на генном уровне. Транскриптомный анализ показал, что под влиянием этого суперадаптогена в печени животных со стрессом включаются сотни дополнительных генов, что и объясняет его мощный общеукрепляющий эффект. Таким образом, создание полезных продуктов, которые помогут «заедать» стресс, становится все ближе к реальности.