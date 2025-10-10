Найден способ отключить защитный механизм раковых клеток

Учёные из Центра геномной регуляции в Барселоне поняли, как можно отключить защитный механизм раковых клеток. Об этом пишет ScitechDaily.

Эксперты выяснили, что при физическом сжатии раковые клетки мгновенно увеличивают производство энергии. Для этого митохондрии устремляются к ядру и создают вокруг него плотное кольцо. Эффект назвали NAM (nucleus-associated mitochondria — митохондрии, связанные с ядром). При его формировании уровень АТФ (аденозинтрифосфат, универсальный источник энергии для всех живых клеток) в ядре увеличивается на 60% за три секунды после сжатия. Это позволяет клеткам быстро восстанавливать повреждённую ДНК. Сжатые клетки без всплеска АТФ теряли способность нормально делиться.

NAM формируется благодаря белковым нитям, которые удерживают митохондрии у ядра. При разрушении белка формирование NAM и энергетический всплеск исчезали. Таким образом, блокировка этого механизма может остановить распространение опухоли, не затрагивая здоровые ткани. Учёные уверен, что идентификация NAM и его связи с восстановлением повреждённой ДНК открывает новые возможности для противораковой терапии.